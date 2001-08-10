Состояние дорог после зимы обследуют в Южно-Сахалинске. Рабочую поездку провел мэр Сергей Надсадин. Со специалистами курирующих департаментов и управлений администрации он посетил ряд дорожных объектов в центральной и северной частях города, к состоянию которых есть нарекания. Особое внимание уделили дорогам, находящимся на гарантии.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии областного центра, на участке улицы Комсомольской от Сахалинской до Компроспекта местами образовались поперечные трещины, просадки, вспучилась тротуарная плитка. Ремонт здесь был проведен в 2018 году. На замене сетей работали Сахалинская коммунальная компания и Горводоканал, подрядная организация ООО "Горстрой" обустраивала дорожное покрытие и тротуары. По мнению специалистов, дефекты возникли из-за технологической несогласованности некоторых видов работ ресурососнабжающих организаций и подрядчика. Трещины пошли как раз там, где проходят инженерные сети. Возможные причины - слабая изоляция труб теплотрассы, а также относительно небольшая глубина, из-за чего зимой грунт промерзал неравномерно, что привело к его подвижкам, и как следствие, к возникновению дефектов покрытия. Сергей Надсадин поручил разобраться в этом вопросе, найти решение проблемы и впредь взять на особый контроль работы по замене сетей при ремонте дорог. Кроме того, по этому факту будет проведена служебная проверка.

Аналогичные проблемы наблюдаются и на проспекте Мира. Подрядной организации, которая занимается его обслуживанием, ежегодно приходится устранять дефекты на участке между Коммунистическим проспектом и улицей Хабаровской. Здесь также поперек дороги проходит тепловой коллектор. Его предстоит обследовать, после чего принять решение по ремонту. До этого времени ямы будут устранены.

Во время осмотра дорог в центре областного центра Сергей Надсадин обратил внимание специалистов департамента городского хозяйства на наледь на тротуарах. Поручил незамедлительно привести их в порядок и привлечь обслуживающую организацию к административной ответственности.

Рабочее совещание продолжилось на улице Украинской. Здесь есть претензии к качеству работ на участке от дорожной больницы до перекрестка с проспектом Мира, который был капитально отремонтирован в прошлом году. Невооруженным глазом видно, что верхний слой асфальта на участке протяженностью около 10 метров "крошится". Скорее всего при укладке был нарушен температурный режим. Подрядчик ООО "Армсахстрой" в рамках гарантийных обязательств заменит покрытие, как только позволит погода. Остальная часть дороги после зимы в нормальном состоянии.

Напомним, Украинскую ремонтируют поэтапно. В этом году работы пройдут на участке от улицы Ленина (от моста) до жилого дома № 139. Подрядчик уже приступил к возведению временного моста. В 2021 году капитальный ремонт пройдет на оставшемся участке от Мира до Ленина.

Отметим, градоначальник включил в маршрут рабочей поездки улицы и дороги, о неудовлетворительном состоянии которых ему сообщили жители в соцсетях, а также те, о которых писали СМИ.

Так, абсолютно недопустимая ситуация сложилась на дороге Дальнее — Елочки. На нескольких участках нового асфальта, который уложили только в прошлом году, появились трещины. Когда полностью оттает основание дороги, компания-подрядчик произведет работы по перекладке асфальта. И, если потребуется, будет выполнена выемка и замена основания полотна на этих участках.

Сергей Надсадин поручил МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" провести тщательную проверку, при необходимости привлечь компетентных экспертов, чтобы выяснить причину и не допустить повторения подобной ситуации. Отметим, контракт на ремонт дороги двухгодичный и, соответственно, в полном объёме работы не оплачены. Сдача объекта запланирована на август. В данный момент из 3 километров заасфальтировано 1,5.

- В этом году у нас большие планы по строительству новых и ремонту существующих дорог. Также, по итогам объездов сформируем график улиц, которые не вошли в список по капремонту на этот сезон. В целом при поддержке правительства области планируем обновить около 15 километров дорог, - подвел итог мэр областного центра.

Сейчас департамент городского хозяйства ведет мониторинг выбоин, возникших на городских дорогах, наиболее опасные устраняются по технологии «литого асфальта». Полноценный ремонт и устранение дефектов дорожного полотна начнется с запуском асфальтового завода — ориентировочно в апреле. К этому же времени будет готова и передана подрядчикам итоговая ведомость нарушений, для выполнения гарантийных обязательств. Эту работу они должны будут выполнить до конца июня.

На этой неделе глава Сергей Надсадин планирует провести рабочую поездку по объектам южной части города. Жители могут оставлять в социальных сетях мэра и администрации города сообщения о том, на какие улицы, по их мнению, нужно обратить внимание.