Участник Великой Отечественной войны Алексей Ветров отметил свой 94-ый день рождения

Вчера свой 94-ый день рождения отметил участник Великой Отечественной войны, председатель поронайского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, почетный гражданин Поронайского района Алексей Васильевич Ветров.

В этот день в доме одного из самых уважаемых людей в районе было много гостей. Поздравить с днем рождения к Алексею Васильевичу приехали вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко, председатель районного Собрания Александр Урюпин, начальник поронайского отделения Центра социальной поддержки Сахалинской области Светлана Бирюкова, а также бывшие коллеги и работники станции Поронайска, где ветеран трудился более 30 лет в должности начальника железнодорожной станции. Все они выразили ветерану свои наилучшие пожелания, слова благодарности, вручили цветы и подарки.

Как и всегда, Алексей Васильевич радушно встречал гостей, общался на разные темы, делился воспоминаниями, рассказывал о планах на грядущий дачный сезон. Несмотря на преклонный возраст, участник войны ведет активную жизнь – возглавляет городской совет ветеранов, участвует в общественных мероприятиях, ежедневно прогуливается.

Родился Алексей Васильевич в Полтавской области в рабочей семье. На начало Великой Отечественной войны Алексею было 15 лет. Два года его родной город Пирятин находился в немецкой оккупации. После его освобождения Алексей Ветров, будучи призывного возраста, самовольно ушел на фронт с советскими войсками. При обстреле берега реки Днепр был контужен — отправлен домой на лечение. В марте 1944 года снова призван в ряды Красной Армии. Воевал на Ленинградском и 2-м Украинском фронтах. В Польше, в боях под Краковым, был ранен в голову. Месяц находился в госпитале — и снова на фронт. С войсками дошел до Одера.

На Сахалин приехал в 1962 году. В Поронайске более 30 лет работал начальником железнодорожной станции. За добросовестный труд имеет знак "Почетный железнодорожник Российской Федерации". В 2004 году ему присвоено звание "Почетный гражданин муниципального образования "Поронайский район". Награжден орденом Отечественной войны II степени, многими юбилейными медалями. Более 20 лет Алексей Васильевич возглавляет поронайский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, который занимается проблемами ветеранов и содействует патриотическому воспитанию молодежи.