Автопарк «СКК» пополнился новой спецтехникой для проведения ремонтных работ

В автопарке «СКК» появились новые передвижные авторемонтные мастерские и илососная машина. Техника будет использоваться для ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях.

Передвижные авторемонтные мастерские, собранные на базе КАМАЗ-43502, были приобретены на замену устаревших машин на базе ЗИЛ 1986 года выпуска с дизель-генератором. Преимущество новой спецтехники заключается в том, что она оснащена генератором, работающим от основного двигателя через коробку отбора мощности. Это дает возможность подключать большое количество инструментов и оборудования, требующего 220 или 380 V, выполнять широкий спектр ремонтно-восстановительных работ на сетях без привлечения дополнительной техники.

Кроме того, новоприобретенные мастерские имеют специальные отсеки для перевозки и отдыха персонала, отделения для газосварочного оборудования, материалов и инструмента.

- С появлением новой техники рабочий процесс ремонтных бригад стал более технологичным. Сократилось время производства работ, а также улучшились условия для сотрудников. Бригадам стало не только безопаснее работать, но и появилось место для отдыха и обогрева в холодное время года. Кроме того, новые передвижные авторемонтные мастерские обладают высокой проходимостью и могут преодолевать снежные заносы для выполнения ремонтных работ на отдаленных котельных и насосных станциях, — рассказал заместитель начальника второго цеха по ремонту тепловых сетей Иван Клебанов.

Также автопарк «СКК» пополнился новой илососной машиной на базе КАМАЗа с цистерной объемом 15 кубометров, сообщили ТИА "Острова" в АО "СКК". С помощью нее будет выполняться очистка тепловых камер и непроходных каналов от грунтовых вод и ила, а также транспортировка собранных отложений к месту выгрузки. А благодаря имеющейся компрессорной установке персонал сможет выполнять промывку трубопроводов и размыв тяжелых грунтов на объектах водоснабжения.

В настоящее время в распоряжении аварийно-восстановительных бригад «Сахалинской коммунальной компании» находится 91 единица автомобильной и специальной техники: бульдозеры, фронтальные погрузчики, тракторы гусеничные и колесные на базе «Беларус» с водооткачивающим оборудованием, компрессорные установки, ассенизаторские машины, самосвалы, экскаваторы и др. Также в планах компании до 2025 года приобретение крана-манипулятора грузоподъемностью 5 тонн, крана на 25 тонн на базе КАМАЗ и вакуумной машины.

- Квалификация нашего персонала позволяет управлять подобными «умными» машинами и еще более слаженно и оперативно проводить ремонтно-восстановительные работы на теплосетях. Ежегодное обновление автопарка способствует снижению расходов на содержание и обслуживание транспорта, — говорит начальник транспортного цеха АО «СКК» Алексей Пастухов.

Хорошая оснащенность подразделений компании специальными машинами и механизмами позволят сократить время устранения аварийных повреждений и ремонтных работ. На сегодняшний день автопарк спецтехники «Сахалинской коммунальной компании» полностью подготовлен к работе в летний период. На эти цели направлено 15,8 млн. рублей из средств инвестиционной программы АО «СКК» на 2019 год.