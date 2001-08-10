Сахалинское управление по обращению с отходами борется с недобросовестными перевозчиками ТБО

Управление по обращению с отходами борется с недобросовестными перевозчиками ТБО. В результате проверок деятельности некоторых сахалинских перевозчиков ТБО специалистами Управления по обращению с отходами получены доказательства нарушений со стороны предпринимателей. Некоторые компании, обеспечивающие вывоз мусора в Южно-Сахалинске, Аниве и Холмске, предоставляют регоператору недостоверные данные.

В связи с вскрывшимися обстоятельствами, отсутствием объяснений со стороны перевозчиков, Управление не может заплатить им по некоторым, так называемым спорным объемам, заявленным в акте выполненных работ. И с января 2020 года начала возникать задолженность по заключенным договорам.

- Дело в том, что при проверке поданных на оплату документов наши специалисты выявили ряд несоответствий. Где-то указывается большее количество установленных контейнеров, чем на самом деле, где-то необоснованно прописывают двойной вывоз. А встречаются случаи, когда мусоровоз вообще не приезжал по адресу либо проехал мимо, - отметил генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.

Среди недобросовестных подрядчиков есть компании, обслуживающие часть Южно-Сахалинска, Анивский и Холмский городские округа. На протяжении нескольких месяцев проверок документов, данных из системы ГЛОНАСС, выездов на место и фиксирование действий водителей мусоровозов, специалисты Управления выявили нарушения и раскрыли несколько схем обмана.

- Во-первых, в документах указывают больший объем, чем по факту. По установленным правилам коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов (утверждены Постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 г. №505) учет ТКО осуществляется расчетным путем, исходя из нормативов накопления или исходя из количества и объема контейнеров, установленных на площадке. То есть, если на площадке у дома установлено 4 контейнера объемом 0,7 м.куб, то каждый раз, когда сюда подъезжает мусоровоз, мы должны зачесть к перевозке 2,8 м.куб. При проверке находим, что на площадке установлено 2 контейнера, а в документах на оплату перевозчик предъявляет объем соответствующий 4-м, - пояснил М.Федотов.

Во-вторых, представитель перевозчика опустошает не все контейнеры. Установлены 3 контейнера, а вывозит один или два. В документах же указываются недостоверные сведения.

Третья схема еще проще. Водитель на мусоровозе подъезжает к конкретному адресу и необходимое время для погрузки мусора просто стоит около контейнерной площадки, не осуществляя никаких манипуляций. Зная, что каждая машина оборудована системой ГЛОНАСС, водитель тем самым просто фиксирует факт прибытия на этот адрес. Случаи подобных действий также зафиксированы.

- Самые деятельные предприниматели нашли себе дополнительный заработок. Пользуясь тем, что не все юридические лица заключают с нами договор, приходят к ним лично, договариваются и деньги кладут к себе в карман. Однако привозят эти отходы на полигон Южно-Сахалинска и выгружают там в рамках уже нашего договора. То есть, фактически получают двойную оплату, - сказал Максим Александрович.

Еще один пример недобросовестной работы – контейнеровоз привозит на свалку аккуратно спрессованные тюки картона в большом объеме. Такие факты зафиксированы специалистами полигона, поскольку они понимают, что подобного мусора у жителей многоквартирного дома быть не может.

- К сожалению, мы не можем своими силами выявить все нарушения. Инспекторы Управления – 6 человек (проверяют Южно-Сахалинск и Аниву) физически не в состоянии охватить все рейсы, а в сутки их совершается более 60-ти. Поэтому призываем жителей снимать на фото и видео все нарушения по вывозе отходов, любой беспорядок на контейнерных площадках, и присылать нам на электронный адрес gup_so_othody@svtc.ru или на портал Сахалин.онлайн. Это поможет оперативнее решать проблемы.

Самым эффективным методом борьбы с недобросовестными перевозчиками, по мнению М. Федотова, является изменение условий договора, в соответствии с которым расчет объема вывезенного мусора будет осуществляться по массе размещенных на полигоне отходов. На южно-сахалинском полигоне установлено оборудование для взвешивания.

- Однако пока регоператор сталкивается с нежеланием предпринимателей изменить ситуацию и выйти, так сказать, из тени. Поступает в наш адрес много претензий и обвинений. Мы, в свою очередь, стараемся сделать этот процесс прозрачным и понятным. Главная цель – сделать населенные пункты чище и комфортнее, - заявил М. Федотов.