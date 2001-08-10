На Сахалине перенесли досрочный период сдачи ЕГЭ

В условиях сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Рособрнадзор внес изменения в досрочный этап сдачи ЕГЭ, который был запланирован на период с 20 марта по 13 апреля.

- Меры по предупреждению распространения коронавируса коснулись и Единого госэкзамена. Досрочный этап будет объединён с основным периодом сдачи экзаменов. Он пройдет с 25 мая по 29 июня, - сообщила и.о. министра образования Сахалинской области Анастасия Киктева. – Хочу отметить, что в досрочный период ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет и студенты колледжей и техникумов. На Сахалине для участия в досрочной волне зарегистрировались более 220 человек. Всем им будет предложено сдать экзамены в основной период экзаменационной кампании 2020 года.

По словам главы островной сферы образования, в регионе созданы все необходимые меры, направленные на создание максимально комфортных и благоприятных условий для сдачи ЕГЭ.

В основной период экзаменационной кампании на территории Сахалинской области откроют 32 пункта проведения экзамена (ППЭ). В 2020 году Единый государственный экзамен будут сдавать около трех тысяч выпускников текущего года.

По всем возникающим вопросам, связанным с ЕГЭ, участники экзаменов и их родители смогут обратиться по телефонам «горячей линии»: 8(4242) 46-59-60, 46-59-93.