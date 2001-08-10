Общественный совет обсудил итоги реализации партийного проекта «Старшее поколение» в 2019 году

Более 60 спортивных и культурно-досуговых мероприятий, охвативших 6000 человек, были проведены в рамках партийного проекта «Старшее поколение» в 2019 году. Такие цифры прозвучали на заседании общественного совета с участием представителей общественных организаций, министерства соцзащиты области, администрации г. Южно-Сахалинска, на котором был проанализирован ход реализации проекта (координатор – депутат Городской Думы г. Южно-Сахалинска Елена Столярова).

Как сообщила ТИА "Острова" председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Лира Денисова, в числе наиболее масштабных мероприятий проекта в области - проведение спартакиады среди пенсионеров, работа факультета «Здоровьесберегающие технологии», физкультурный форум по военно-прикладному многоборью ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны, танцевальный флешмоб, Кросс нации (в Корсакове). На VI Спартакиаде пенсионеров России команда Сахалинской области вошла в десятку лучших в стране. Сахалинцы серебряного возраста приняли участие в IX Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью. В центре «Активное образование» более 400 участников «Старшего поколения» прошли обучение по программам «Базовая компьютерная грамотность», «Интернет и электронная почта», «Смартфоны», «Робототехника для пожилых».

По направлению «социальный туризм» более 600 человек побывали на экскурсиях по областному центру. Состоялось 28 выездов - в Синегорск, Невельск, на Тунайчу, Бахуру, Лютогу, в бухту Тихую, Пригородное. «В этом году мы приняли участие в конкурсе грантовых проектов Правительства области, - отметила Лира Денисова. – Надеемся, что наша инициатива получит поддержку, и в рамках проекта нам удастся организовать ряд выездных экскурсий в Холмский, Невельский и Смирныховский районы, в том числе дать возможность пенсионерам посетить мероприятия, связанные с боевыми действиями по освобождению Южного Сахалина в августе 1945 года. Это интересно всем, потому что многие дальше Южно-Сахалинска не выбирались».

Начальник отдела министерства соцзащиты области Елена Кобец напомнила, что проект «Старшее поколение» входит в портфель проектов по направлению «Демография», конечной целью которого поставлено увеличение средней продолжительности жизни сахалинцев до 78 лет. В Сахалинской области реализуется система долговременного ухода. Она включает стационарозамещающие технологии, такие как приемная семья для пожилых людей и инвалидов. Сегодня таких семей в области 55, на их поддержку было выделено почти 9 млн. Выплата приемной семье составляет от 15 до 20 тысяч рублей в месяц в зависимости от районов проживания. С 2020 года внедряется возмездная опека над недееспособными совершеннолетними гражданами. На выплаты опекунам в областном бюджете заложено 44 млн руб. Шесть некоммерческих организаций оказывают услуги сиделок инвалидам и пожилым людям. В 2019 году ими воспользовались 132 человека, на компенсацию затрат в виде субсидий НКО, оказывающим услуги сиделок, направлено почти 27 млн руб.

В 15 муниципальных образованиях открыты пункты проката технических средств реабилитации, где нуждающиеся могут бесплатно получить коляски, ходунки, многофункциональные кровати и т.д. На работу пунктов в 2020 году запланировано более 600 тыс. руб. В трех районах – Поронайском, Долинском, Углегорском – есть специальные автобусы для доставки сельчан старше 65 лет в медицинские организации, в 2020 году будут приобретены еще два транспортных средства.

Большую востребованность у пожилых сахалинцев получил проект «Сахалинское долголетие». Около 20 тысяч человек пользуются «социальной картой сахалинца», по которой можно посещать культурные и спортивные мероприятия, получать скидку в торговых точках и аптеках. Указом Губернатора области возраст получателя карты снижен с 65 до 55 лет. Поэтому в 2020 году ожидается, что число получателей социальной карты достигнет 160 тыс., на реализацию мероприятия выделено 49 млн руб.

В течение 2019 года осуществлялись меры соцподдержки различным категориям сахалинцев старшего поколения, рассказала начальник отдела департамента социальной политики г. Южно-Сахалинска Ольга Соколова. Ежемесячные выплаты получали 359 ветеранов, проживающих в областном центре, в том числе 40 участников Великой Отечественной войны, 7 бывших жителей блокадного Ленинграда, 33 несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, 263 участника трудового фронта, 16 воинов-даманцев, а также 5505 лиц категории «дети войны». На ежемесячные выплаты было направлено более 4 млн рублей в 2019 году, на единовременную выплату к 9 Мая – ветеранам войны и бывшим узникам концлагерей – более 1 млн., на выплаты ко Дню окончания Второй мировой войны, 2 сентября - более 12 млн руб. Также нуждающимся предусмотрена компенсация затрат на ремонт квартир, приобретение дорогостоящих лекарств и т.д.

Сегодня растет количество пожилых людей, ведущих активный образ жизни. В Южно-Сахалинске занятия для них проводятся на 26 площадках, рассказал инструктор МБУ «Спортивный город» департамента по делам молодежи, спорту и туризму города Владимир Забелин. Более 2000 человек занимается различными видами спорта, иногда не одним. В 2019 году 118 пенсионеров - впервые в истории Сахалинской области - сдали нормативы ГТО. Задача на 2020 год – достичь показателя в 500 человек. В региональной спартакиаде в 2019 году приняли участие 17 команд. Забелин отметил, что радует востребованность спорта среди пожилых людей, но не хватает инструкторов, оборудования, особенно в районах. В этом году будет проведена ревизия спортивных объектов для занятий пожилых сахалинцев.

Свой творческий потенциал пожилые сахалинцы могут реализовать в хоре, созданном по инициативе Таисии Чемеркиной. Коллектив – частый гость в социальных учреждениях Южно-Сахалинска, в том числе в Доме инвалидов и престарелых. Туда были переданы средства технической реабилитации для лежачих пациентов, приобретенные на средства федерального проекта «Дом, в котором продолжается жизнь». Интересно, что сахалинцы вошли в пятерку регионов, получившие федеральные средства на благотворительные акции.

Сегодня актуальность приобрела идея строительства в областном центре культурно-спортивного комплекса для старшего поколения. Необходим общедоступный центр, под крышей которого пенсионеры могли бы заниматься в любое время всем, что их интересует (спорт, культурный досуг, кружковая работа, творчество, общение). «Поэтому мы выдвинули проект такого культурно-спортивного комплекса на участие в программе инициативного бюджетирования. Надеемся, что в этом году удача будет на нашей стороне, - сказала Лира Денисова. - Многие люди имеют разные увлечения – занимаются спортом, поют, танцуют, рукодельничают, и нам нужна объединяющая площадка. Пропуская через свое сердце чаяния людей, мы стараемся сделать жизнь старшего поколения ярче, интереснее и полезнее, дать им вторую молодость».