Сахалинцы могут сообщать о плохом состоянии дорог
Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля регулярно осуществляют муниципальный контроль за состоянием дорог, улиц и тротуаров Южно-Сахалинска.
Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии областного центра, с начала зимы в поле зрения специалистов попали ряд подрядных организаций, ответственных за содержание улиц и дорог города. Это компании ООО «Восток-МГК», ООО «Транслайн», ООО «Горстрой», ООО «Спецстрой», ИП М.К. Шакиров, КП «Силмаш». На участках, которые они обслуживают, выявляли факты складирования снежных валов на остановках и тротуарах, неустранения наледи с проезжей части и пешеходных зон, а также ненадлежащей расчистки улично-дорожной сети. Материалы муниципального контроля направили в ГИБДД, прокуратуру и управление Роспотребнадзора.
Напомним, что кодексом РФ «Об административных правонарушениях» за несоблюдение требований по обеспечению БДД при содержании дорог установлена ответственность: для должностных лиц в виде штрафа до 30 тысяч рублей, на юридических — до 300.
На сегодняшний день мировой суд вынес решение о наложении штрафа в 100 тысяч рублей на КП «Силмаш». В феврале, когда на территории Южно-Сахалинска наблюдалась сложная обстановка по гололедице, подрядчик сорвал нормативные сроки содержания дорог в Новой Деревне. Нарушение было зафиксировано, материалы направлены в ГИБДД для возбуждения административного дела. По итогам судебного разбирательства суд признал юридическое лицо виновным.
Рейды продолжаются. Так, накануне сотрудники департамента общественной безопасности и контроля зафиксировали наледь на участках тротуаров по улице Комсомольской и проспекту Мира. Материалы также направлены для рассмотрения в ГИБДД.
Сообщать о ненадлежащем состоянии проезжей части или тротуаров можно в диспетчерскую департамента городского хозяйства по номеру: 300-475.
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