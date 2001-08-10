На Сахалине отменили культурные мероприятия с участием более 100 человек

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области приняло решение о введении комплекса мер, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили ТИА "Острова" в ведомстве, временно приостанавливается проведение мероприятий в закрытых помещениях с участием более 100 человек одновременно. Это коснется государственных музеев, кинотеатров, библиотек и иных учреждениях культуры.

Концерты и спектакли, запланированные к проведению в залах свыше 100 посадочных мест, отменены. Приобретенные билеты зрители могут вернуть или обменять в кассах.

- На сегодняшний день все учреждения культуры работают в штатном режиме, применяются меры общей дезинфекции и устанавливаются диспенсеры со спиртосодержащим антисептиком, - отметила региональный министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик.

Аналогичные рекомендации были направлены в островные муниципалитеты и будут действовать до особого распоряжения.