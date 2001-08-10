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14:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
О завышенных ценах на продукты сахалинцев призывают сообщать в мэрию
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка Администрации Южно-Сахалинска отчитался о профилактических мерах в связи с пандемией коронавируса.
В соответствии с решением оперативного штаба Сахалинской области, он начал работу с хозяйствующими субъектами. Сейчас в областном центре формируются неснижаемые запасы социально-значимых товаров не менее чем на 14 дней. В сфере оптовой торговли по бакалейным товарам запасы должны быть созданы минимум на 30 дней, по мясу и молоку - на 21 день.
Тем временем в торговых точках продолжают устанавливать диспенсеры с антибактериальной жидкостью для обработки рук. Соответствующие рекомендации получили все руководители предприятий потребительского рынка.
С завтрашнего дня, 20 марта, департамент начнет проводить ежедневный мониторинг цен в магазинах и на рынках. Южносахалинцев призывают сообщать о фактах необоснованных наценок на социально-значимые товары. Обращения принимаются по телефону: 8 (4242) 300-741.
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