Четыре новых моста появится в Южно-Сахалинске

Четыре моста строят в Южно-Сахалинске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба мэрии областного центра, до 1 октября на улице 2-й Центральной будет готов мост через реку Хомутовка. Еще два моста на улице Ленина через Красносельскую и Рогатку планируют построить до конца 2020 года и один мост на улице Украинской — в начале 2021 года.

Как рассказал директор компании-подрядчика ООО «Востокстроймост» Александр Лачин, старые мосты на улицах Ленина и Украинской находились в неудовлетворительном состоянии и не обновлялись десятилетиями. Более того, гидротехническое сооружение через реку Красносельскую на Ленина и вовсе создавало эффект «бутылочного горлышка», так как было двухполосным. Новые мосты станут комфортными для транспорта и пешеходов. К слову, они схожи между собой по характеристикам и внешнему виду. Работы ведутся в рамках двухлетних контрактов по реконструкции участков указанных улиц.

- Все три переправы, в том числе и через реку Рогатку, будут иметь четыре полосы для движения - по две в каждую сторону. Для удобства пешеходов, в особенности жителей частного сектора, оборудуют тротуары с двух сторон. По сравнению с прошлыми, их ширина также будет увеличена до 2-х метров. Можно не беспокоиться и по поводу проезда тяжелой техники – каждый мост одновременно выдержит порядка 140 тонн, - отметил Александр Лачин.

На всех объектах, чтобы не создавать неудобств горожанам, оборудуются объездные пути и временные мосты. Так, на мосту по улице Ленина через реку Красносельскую сейчас производятся сооружения промежуточных опор, устраиваются свайные основания. Затем рабочие приступят к оборудованию части конструкции фундамента, распределяющего нагрузку и выведению опор под ригеля - балки, на которые опираются другие несущие элементы. На Украинской ведутся подготовительные работы по демонтажу старого моста и возведение временного сооружения. По мнению подрядчика, каких-либо проблем в ходе строительства не ожидается.

Что касается моста через Рогатку, то там в силу возникших непредвиденных обстоятельств работы были временно приостановлены. В мэрии отметили, что проблемы уже решены, и техника вернется на объект в ближайшее время.

Еще один мост строится через реку Хомутовка. Его возводит компания ООО СКФ «Спецстрой» в рамках капитального ремонта улицы 2-ой Центральной.

Как сообщают в управлении дорожного хозяйства и благоустройства, старый мост не соответствовал современным нормативным требованиям, поэтому было принято решение демонтировать его и построить новый. Сейчас движение осуществляется по временному мосту, а рабочие занимаются земляными работами и армированием опор фундамента нового сооружения.

Как подчеркивают в мэрии областного центра, на этом мосту южносахалинцы после ремонта смогут, как и прежде, пользоваться двумя полосами движения. Но каждая из них станет шире - по 3,5 метра. Ширина будущих тротуаров – более 2-х метров (ранее – по одному) с обеих сторон моста. Мост также станет длиннее – 35,5 метров против 27 метров ранее. Переправа и участок дороги будут полностью готовы к октябрю 2020 года.