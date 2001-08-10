Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2020
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15:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская областная библиотека изменила план работы из-за коронавируса

Сахалинская областная библиотека внесла изменения в план работы на март. Решение приняли в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Список мероприятий, которые переносят на апрель:

  • семинар-совещание директоров и руководителей муниципальных библиотек «Национальный проект «Культура»: вопросы реализации в библиотеках области»;
  • день информации «Роботы в современном мире – фантазия, ставшая реальностью»;
  • фестиваль творческой молодежи «Сахалин молодой»;
  • круглый стол «Мошенники в сети Интернет» в рамках цикла мероприятий «Полезный и безопасный Интернет»;
  • встреча сахалинских писателей с молодежью ко Всемирному дню поэзии;
  • лекторий «Школа садовода»;
  • концерт группы «Варианты»
  • заседание клуба «Народный сахалинский гид» по теме «Религиозные представления нивхов».

Как отметили в пресс-службе СахОУНБ, точные даты проведения мероприятия сообщат позже.

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