Новая партия медицинских масок поступила в аптеки и поликлиники Сахалина
Новая партия медицинских масок поступила в аптеки и поликлиники Сахалина. Всего в ней более 400 тысяч штук одноразовых и многоразовых изделий. С утра их повезли машинами в северные районы, на Курилы и в Оху маски отправят самолетом. В лечебные учреждения и торговые точки Южно-Сахалинска индивидуальные средства защиты уже начали поступать, сейчас идёт оформление товара, сообщили ТИА "Острова" в региональном Минздраве
– Сахалинская область своевременно подала заявку на доставку масок. В результате в аптечную сеть одновременно поступит крупная партия – 150 тысяч одноразовых масок. Также пришли 13 тысяч многоразовых изделий, – отметил министр здравоохранения Владимир Ющук.
Чтобы исключить необоснованные спекуляции, количество отпускаемых на руки масок будет регулироваться. За одну покупку человек может приобрести 10 одноразовых масок и 5 многоразовых.
Кроме этого, масками обеспечат заболевших людей, обратившихся на прием к врачу с симптомами острой респираторно-вирусной инфекции. Пациент сможет на период лечения бесплатно получить недельный комплект масок из 14 штук – по 2 единицы на один день. Для этих целей в поликлиники направлено 250 тысяч масок. При экономном расходе этого количества должно хватить до следующего поступления изделий на Сахалин.
Врачи напоминают, что пользоваться маской нужно разумно. Изделие в первую очередь необходимо заболевшим людям, чтобы они не заражали окружающих. Следует помнить, что маска снижает риск заражения, но не обеспечивает абсолютной защиты. Здоровому человеку она нужна только, если он контактирует с больным, а также в местах массового скопления людей. В остальных случаях нужно соблюдать простые правила: регулярно мыть руки, минимизировать контакт с другими людьми, уменьшить посещения людных мест, проводить регулярную влажную уборку помещений.
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