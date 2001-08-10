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17:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В городском парке Южно-Сахалинска отменяются культурно-массовые мероприятия
В городском парке Южно-Сахалинска отменяются культурно-массовые мероприятия.
«Причина - возникшая угроза распространения коронавирусной
инфекции на территории России и, в частности, Южно-Сахалинске, а также
во исполнение приказа № 32 Департамента культуры и туризма города
Южно-Сахалинска от 18.03.2020 «О мерах предостережения
распространения инфекционного заболевания», - говорят в парке .
О дате возобновления мероприятий будет объявлено дополнительно.
Сотрудники парка приносят извинения за доставленные неудобства и желают всем землякам крепкого здоровья.
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