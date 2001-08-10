Команда КВН из Крабозаводского достойна выступила на областном фестивале КВН

Первая игра сахалинского сезона КВН состоялась в областном центре. На сцену вышли 12 команд, представляющие районы области.

Впервые на игру приехали представили села Крабозаводского. Команда "Эндорфин" победила на районной игре в Южно-Курильске.

«Команда сильно волнуется. У нас много не получалось, но сейчас уже номера намного лучше стали. Трудности были на редактуре, шутки вырезали, приходилось придумывать новые», — поделился капитан команды "Эндорфин" Николай Сорокин.

Игра стала итогом целого фестиваля Сахалинской лиги КВН, который собрал около 100 участников. На протяжении четырех дней они писали шутки, оттачивали свои актерские навыки, чтобы выступить на игре.

Из-за напряженной обстановки в связи с распространением коронавируса в зал не пускали зрителей. Однако, выступающих поддерживали аплодисментами другие команды КВН. Также велась онлайн-трансляция в YouTube.

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По итогам выступлений команды наградили кивинами в темном, светлом и золотом.

Наша команда завоевала малый кивин в темном, а победителем фестиваля стала команда «Проспект мира» из Южно-Сахалинска.

Поздравляем наших ребят с достойным выступлением.