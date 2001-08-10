Команда КВН из Крабозаводского достойна выступила на областном фестивале КВН
Первая игра сахалинского сезона КВН состоялась в областном центре. На сцену вышли 12 команд, представляющие районы области.
Впервые на игру приехали представили села Крабозаводского. Команда "Эндорфин" победила на районной игре в Южно-Курильске.
«Команда сильно волнуется. У нас много не получалось, но сейчас уже номера намного лучше стали. Трудности были на редактуре, шутки вырезали, приходилось придумывать новые», — поделился капитан команды "Эндорфин" Николай Сорокин.
Игра стала итогом целого фестиваля Сахалинской лиги КВН, который собрал около 100 участников. На протяжении четырех дней они писали шутки, оттачивали свои актерские навыки, чтобы выступить на игре.
Из-за напряженной обстановки в связи с распространением коронавируса в зал не пускали зрителей. Однако, выступающих поддерживали аплодисментами другие команды КВН. Также велась онлайн-трансляция в YouTube.
⠀
По итогам выступлений команды наградили кивинами в темном, светлом и золотом.
Наша команда завоевала малый кивин в темном, а победителем фестиваля стала команда «Проспект мира» из Южно-Сахалинска.
Поздравляем наших ребят с достойным выступлением.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:42 13 Марта Технокласс появился в Аниве
14:32 13 Марта Новое оборудование появилось в отделении генетики Сахалинской областной больницы
17:12 13 Марта Циклон обрушится на Курильские острова
11:12 13 Марта Парад для ветерана ВОВ организовали сахалинские юнармейцы
15:03 20 Февраля Церемония закрытия этапа Кубка мира пройдет в Южно-Сахалинске
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
10:12 21 Февраля Улицу Больничную Южно-Сахалинска капитально отремонтируют
Выбор редакции
- 14:34 Вчера О завышенных ценах на продукты сахалинцев призывают сообщать в мэрию
- 14:12 Вчера На Сахалине отменили культурные мероприятия с участием более 100 человек
- 11:12 Вчера На Сахалине перенесли досрочный период сдачи ЕГЭ
- 16:32 18 Марта Сахалинцев с признаками ОРВИ и недавно приехавших будут проверять на коронавирус
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?