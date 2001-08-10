Тихоокеанское
информационное агентство
21 Марта 2020
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09:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине отменен день единого приема граждан

На Сахалине отменен день единого приема граждан

Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области сообщает, что 26 марта 2020 года День единого приема граждан отменён.

 Граждане и представители организаций смогут обратиться в Управление и его структурные подразделения по вопросам, входящим в компетенцию ФССП России, через сервис «Интернет-приемная» – http://r65.fssprus.ru/ir/, с помощью которого сахалинцы могут оставить обращение, вопрос или заявление, а затем получить на него ответ удобным способом.

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