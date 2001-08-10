Всероссийская форумная кампания стартует на Курилах в мае

Департамент культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО «Южно-Курильский городской округ» информирует, что с мая 2020 года стартует всероссийская форумная кампания, включающая 23 всероссийских, 18 окружных и 34 межрегиональных молодежных образовательных форума.

На единой информационной платформе https://myrosmol.ru уже началась заявочная кампания на следующие форумы:

- Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток», который пройдет в период с 22.06.2020 по 02.07.2020 в г. Владивостоке (Приморский край);

-Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов – 2020», который пройдет в 6 смен с 27.06.2020 по 12.08.2020 в г. Солнечногорске (Московская область).

Участниками образовательных форумов могут стать лица в возрасте от 18 до 30 лет.

Лицам, прошедшим регистрацию на участие в образовательных форумах необходимо обратиться в департамент культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО «Южно-Курильский городской округ» по адресу: пгт. Южно-Курильск, пл. Ленина, 1 каб. №5.

Справки по тел. 8(42455)22571