Сахалинская область третья в списке по дорогому жилью

Цены на строящееся жилье в России за год выросли на 13%. Средняя по стране цена квадратного метра достигла 80,8 тысяч рублей, сообщает ТАСС

Эти данные приводятся сообщается в аналитическом обзоре "Строительство жилья профессиональными застройщиками", опубликованном в четверг на Едином ресурсе застройщиков.

Издание также публикует конкретные цифры по регионам. Так, самое дорогое жилье в России строят в Москве (170, 8 тысяч рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурге (107, 3 тысячи) и Сахалинской области (89,5). Наименьшая цена предложения установилась в Ингушетии (28,8), Чечне (29,7) и Кабардино-Балкарии (30,2 тыс).

"Темпы вывода в строительство и/или продажу нового жилья упали вдвое: в 2019 году в среднем выводилось в строительство и/или продажу 1,56 тысяч квартир в день, в то время как в 2018 году - почти 3,4. В начале 2020 года скорость вывода в строительство и/или продажу нового жилья снизилась до 900 квартир в день", - говорится в обзоре.