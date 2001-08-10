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12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинская область третья в списке по дорогому жилью
Цены на строящееся жилье в России за год выросли на 13%. Средняя по стране цена квадратного метра достигла 80,8 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Эти данные приводятся сообщается в аналитическом обзоре "Строительство жилья профессиональными застройщиками", опубликованном в четверг на Едином ресурсе застройщиков.
Издание также публикует конкретные цифры по регионам. Так, самое дорогое жилье в России строят в Москве (170, 8 тысяч рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурге (107, 3 тысячи) и Сахалинской области (89,5). Наименьшая цена предложения установилась в Ингушетии (28,8), Чечне (29,7) и Кабардино-Балкарии (30,2 тыс).
"Темпы вывода в строительство и/или продажу нового жилья упали вдвое: в 2019 году в среднем выводилось в строительство и/или продажу 1,56 тысяч квартир в день, в то время как в 2018 году - почти 3,4. В начале 2020 года скорость вывода в строительство и/или продажу нового жилья снизилась до 900 квартир в день", - говорится в обзоре.
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