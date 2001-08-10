Тихоокеанское
информационное агентство
21 Марта 2020
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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

О лишайниках расскажут сахалинцам в музее

Научно-популярная лекция «Об открытии новых видов лишайников во флоре Сахалина и Курильских островов» пройдет в областной краеведческом музее 25 марта. Начало в 13:00.

Как сообщили ТИА "Острова" в учреждении, лектором выступит научный сотрудник ИМГиГ ДВО РАН Александр Ёжкин. На встрече гостям расскажут об истории изучения лишайников региона, исследованиях в труднодоступных районах островов. 

Справки по телефону: 72–75–55.

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