Улицу Больничную Южно-Сахалинска капитально отремонтируют

Капитальный ремонт улицы Больничной стартует с 23 марта в Южно-Сахалинске. Работы планируют разделить на три этапа.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии города, в понедельник утром для проезда транспорта закроют участок дороги от перекрестка с проспектом Мира до поворота к областной больнице (подъехать к медучреждению можно будет со стороны улицы Ленина).

Сквозного проезда на этом участке не будет до 29 мая. За это время подрядчик проведет комплекс работ: от демонтажа дорожного покрытия, тротуара и бордюрного камня до асфальтирования проезжей части.

Второй этап работ затронет участок дороги от поворота на областную больницу до здания №76. К его реконструкции приступят, когда все работы на первом участке будут полностью завершены.

Затем строители капитально отремонтируют последний участок — до улицы Ленина. Окончательно работы завершат в конце октября. В случае непогоды график работ могут скорректировать, отметили в администрации.

Подчеркнем, на время действия ограничений общественный транспорт (маршруты №15 и 34) будет двигаться только по улице Авиационной.