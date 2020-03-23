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12:32, 23.03.20 | Новости общества Сахалина и Курил
Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях
Россия на фоне пандемии COVID-19 ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях с 00:00 23 марта, сообщает Интерфакс.
Исключения сделаны для регулярных рейсов по маршрутам из Москвы преимущественно в столицы иностранных государств, включая Турцию (Стамбул), Таиланд (Бангкок), Японию (Токио) и некоторые другие - всего в списке чуть менее 150 городов. Также продолжатся чартерные рейсы из/в эти страны для перевозки граждан на их родину.
В большую часть стран, для которых сделано исключение, из РФ нет прямых регулярных рейсов: например, в Австралию, Новую Зеландию, Венесуэлу, Чили. Для некоторых государств ограничения действовали и ранее, в том числе для США (Нью-Йорк), Великобритании (Лондон), Швейцарии (Женева), Норвегии (Осло), ОАЭ (Дубай), а также столиц стран ЕС.
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