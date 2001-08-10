Бездомные собаки терроризируют жителей Поронайска

Стая бездомных собак разгуливает возле детского сада «Сказка» в Поронайске. Об этом сообщает ASTV.RU. Местные жители рассказывают, что животные ведут себя агрессивно, кидаются на людей.

«К вечеру стая увеличивается, так как бездумные владельцы выпускают на ночь своих особей, - рассказывает сахалинец. - Всю ночь стоит лай и собачьи "разборки". По утрам родители с боязнью водят своих детей в сад и в седьмую школу».

Со слов жителей района, местная администрация бездействует. Поронайцы неоднократно поднимали этот вопрос, но со временем собак становится только больше. Среди них есть и породистые, и с ошейниками.

В мэрии райцентра сообщили, что подрядная организация приступит к работе уже завтра, 24 марта. Эта заявка стоит № 1 в списке.

Директор МБУ «Центр благоустройства и оказания услуг» рассказал, что они ждут подписания контракта, и после этого сразу же приступят к работе.

«Собак мы отлавливаем строго по заявкам, - отмечает Сергей Семенович. Животных стерилизуем, делаем прививки от бешенства. Спокойных особей отвозим на то же место, а что делать с агрессивными – решают ветеринары. Мы работаем строго по закону».