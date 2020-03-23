Сахалинцы и курильчане с низкими доходами могут ежемесячно получить от 10 до 20 тысяч рублей
С начала года более 40 островных семей заключили социальные контракты. В их рамках в Сахалинской области вдвое увеличили минимальный порог выплат.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве, теперь сахалинцы и курильчане с низкими доходами могут ежемесячно получить от 10 до 20 тысяч рублей на обучение или дополнительное образование, предпринимательскую деятельность или развитие личного подсобного хозяйства. Такая мера поддержки, как и прежде, может предоставляться также в виде единовременной выплаты до 240 тысяч рублей в год.
Такой вид помощи стимулирует жителей к преодолению трудностей. Люди с низкими доходами получают возможность справиться с финансовыми проблемами, выполняя условия программы социальной адаптации. В ней прописывают меры по выводу семьи из трудной жизненной ситуации в течение от трех месяцев до года. Получив средства от государства, люди, как правило открывают свое дело или обзаводятся подсобным хозяйством.
С 2014 года, когда в Сахалинской области начали реализовывать этот проект, его участниками стали уже 1780 семей. В общей сложности им выплатили более 350 миллионов рублей. По расчетам социальный контракт позволил в среднем увеличить доход семей в два раза.
– Главная особенность этой меры поддержки в том, что задействуют потенциал самих получателей, их желание преодолеть материальные трудности. Люди сами себе помогают выйти из сложной жизненной ситуации, – отметила начальник отдела регионального министерства соцзащиты Галина Щёкотова.
Для заключения социального контракта жителей просят обращаться в отделение Центра социальной поддержки Сахалинской области по месту жительства с заявлением и необходимым пакетом документов.
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