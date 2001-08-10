Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2020
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Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
17:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские пенсионеры смогут бесплатно заниматься спортом

ОГАУ «ФК «Сахалин» приглашает на бесплатные занятия островитян от 55 лет и старше. Они будут проходить в рамках программы «Сахалинское долголетие».

Как сообщили ТИА "Острова" в учреждении, тренировки проходят в тренажерном зале с силовыми и кардиотренажерами с зоной для настольного тенниса и в СК «Олимпия-Парк» (универсальный спортивный зал, современный стадион в живописном лесном массиве с тренажерной зоной).

Дополнительно программе «Сахалинское долголетие» проконсультируют по телефону 55-62-57, либо по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Горького 7б.

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