Овощи, фрукты и сахар подорожали на Сахалине
Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области посчитало стоимость набора продуктов питания в островном регионе. Сейчас она составляет 5957,13 рублей. За неделю цена продуктовой корзины увеличилась на 18,57 рубля.
«Удорожание набора обусловлено сезонным ростом цен на капусту белокочанную на 4,72 рубля/кг, при этом стоимость необходимого объема капусты из расчета на месяц потребления одним жителем увеличилась на 13,77 рублей. Также отмечено сезонное удорожание картофеля, лука репчатого, яблок. В наборе их стоимость увеличилась на 2,12 рубля, 0,78 рубля и 2,73 рубля соответственно», - говорят в ведомстве.
Из-за роста отпускных цен на материке у производителей сахара, его цена за неделю в Сахалинской области увеличилась на 0,55 руб/кг, а в наборе его стоимость возросла на 0,92 руб/кг.
Кроме того, за минувшую неделю в островном регионе снизилась стоимость мяса птицы, пшена, сыров, яиц, огурцов свежих, соли и моркови (в среднем на 4,85 рубля).
В региональной сети социальных магазинов минимальный набор продуктов питания можно приобрести за 5190,29 рублей или на 766,84 рубля дешевле.
Напомним, перечень товаров, включенных в условный (минимальный) набор продуктов питания утвержден Росстатом и предназначен для постоянного сопоставления стоимости таких наборов между регионами России. В наборе 33 основных продукта (мясо молочные продукты, крупы, сахар, овощи и тому подобное) и их количество из расчета на месяц потребления одним жителем.
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