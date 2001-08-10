Сахалинские школьники с 26 марта будут учиться дистанционно
Сахалинские школьники с 26 марта будут учиться дистанционно. Для профилактики коронавирусной инфекции в островном регионе школы, детские сады, учреждения дополнительного и профессионального образования переходят на особый режим работы. Он будет действовать до особого распоряжения.
Такое решение принял оперативный штаб при областном правительстве на основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации.
С 23 марта в детских садах на Сахалине и Курилах разрешается свободное посещение. Если у родителей есть возможность остаться с ребенком дома, они могут написать заявление. Эта причина считается уважительной, чтобы сохранить за дошкольником место и не начислять родительскую плату.
– У островных школьников 25 марта заканчиваются досрочные весенние каникулы. На следующий день школы, а также техникумы и учреждения дополнительного образования переходят на дистанционное обучение, – рассказала исполняющая обязанности министра образования Сахалинской области Анастасия Киктева. – Современные методы обучения позволят исключить контакты с окружающими. При этом взаимодействие ученика и учителя остается таким же эффективным.
Педагоги окажут юным сахалинцам и родителям учебно-методическую помощь в освоении дистанционных технологий. С перечнем бесплатных образовательных ресурсов можно будет ознакомиться на сайте регионального центра оценки качества образования: http://www.rcoko65.ru/.
Новый формат работы подразумевает не только обучение с помощью электронных ресурсов, но и индивидуальную работу с учеником, выполнение контрольных заданий на дому, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.
Следует также отметить, что ребята из сахалинской сборной в этом году смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Состязания будут организованы с применением дистанционных технологий после 12 мая.
Выпускники прошлых лет в этом году будут сдавать ЕГЭ в основной период – с 25 мая по 29 июня. Всем участникам досрочного периода необходимо подать заявление в управление образования по месту жительства.
Особый режим работы коснется также учреждений высшего образования. Студенты Сахалинского государственного университета с 24 по 31 марта будут находиться на каникулах. А с апреля 1 островной вуз перейдет на дистанционную форму обучения.
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