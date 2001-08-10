В Невельске на собрании по «Инициативному бюджетированию» поддержали строительство ФОКа
20 марта состоялось собрание по «Инициативному бюджетированию» с населением города Невельска, в котором приняли участие мэр округа Алексей Шабельник и начальник финансового отдела Екатерина Горнова. Напомним, что на первом этапе реализации проекта с жителями проводятся собрания, где каждый из участников имеет право выдвинуть собственное проектное предложение. В результате обсуждений и голосования от населенного пункта выбирается одно проектное предложение. Невельская местная общественная организация инвалидов «Валентина» выдвинула на обсуждение проект по строительству «Физкультурно-оздоровительного комплекса», в котором планируется разместить спортивный зал. Жительница г. Невельска Любовь Степанова, являющаяся многодетной мамой предложила создать детский игровой городок с аттракционами «Территория детства». Также в ходе собрания было озвучено предложение о строительстве велотрека. По результатам открытого голосования был поддержан проект по строительству ФОКа, сообщили ТИА "Острова" в администрации Невельска.
27 марта в зале администрации Невельского городского округа пройдет собрание делегатов, где выберут два проекта от района на общеобластное голосование – от Невельска строительство ФОКа, от с. Горнозаводск реконструкция ДК «Шахтер» и с. Шебунино реконструкция дороги. На заключительном этапе в Сахалинской области состоится открытое голосование. Каждый житель области сможет отдать голос за два представленных проекта: один на территории своего района, второй – в любом другом районе Сахалинской области. Голосование пройдет в период с 01 по 20 мая. Итоги открытого голосования будут обнародованы в День России 12 июня. По проектам, прошедшим отбор на областном уровне будет разработана проектная документация и реализация предложений граждан начнется в 2021 году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:32 18 Марта Сахалинцев с признаками ОРВИ и недавно приехавших будут проверять на коронавирус
12:34 18 Марта Дмитрий Смекалов возглавил сахалинское агентство по делам молодежи
14:34 19 Марта О завышенных ценах на продукты сахалинцев призывают сообщать в мэрию
16:42 19 Марта Новая партия медицинских масок поступила в аптеки и поликлиники Сахалина
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
12:04 6 Марта Лебедей могут увидеть сахалинцы у реки Цунай
15:42 5 Марта Метель окутает 2 района Курил
Выбор редакции
- 17:22 Вчера Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
- 16:12 Вчера Новую детскую областную больницу на Сахалине построят больше чем за 8 млрд рублей
- 12:34 Вчера В Сахалинскую область завезли дополнительную партию овощей, фруктов и мясной продукции
- 10:12 Вчера Сахалинские школьники с 26 марта будут учиться дистанционно
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:52 Вчера Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?