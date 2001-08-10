В Невельске на собрании по «Инициативному бюджетированию» поддержали строительство ФОКа

20 марта состоялось собрание по «Инициативному бюджетированию» с населением города Невельска, в котором приняли участие мэр округа Алексей Шабельник и начальник финансового отдела Екатерина Горнова. Напомним, что на первом этапе реализации проекта с жителями проводятся собрания, где каждый из участников имеет право выдвинуть собственное проектное предложение. В результате обсуждений и голосования от населенного пункта выбирается одно проектное предложение. Невельская местная общественная организация инвалидов «Валентина» выдвинула на обсуждение проект по строительству «Физкультурно-оздоровительного комплекса», в котором планируется разместить спортивный зал. Жительница г. Невельска Любовь Степанова, являющаяся многодетной мамой предложила создать детский игровой городок с аттракционами «Территория детства». Также в ходе собрания было озвучено предложение о строительстве велотрека. По результатам открытого голосования был поддержан проект по строительству ФОКа, сообщили ТИА "Острова" в администрации Невельска.

27 марта в зале администрации Невельского городского округа пройдет собрание делегатов, где выберут два проекта от района на общеобластное голосование – от Невельска строительство ФОКа, от с. Горнозаводск реконструкция ДК «Шахтер» и с. Шебунино реконструкция дороги. На заключительном этапе в Сахалинской области состоится открытое голосование. Каждый житель области сможет отдать голос за два представленных проекта: один на территории своего района, второй – в любом другом районе Сахалинской области. Голосование пройдет в период с 01 по 20 мая. Итоги открытого голосования будут обнародованы в День России 12 июня. По проектам, прошедшим отбор на областном уровне будет разработана проектная документация и реализация предложений граждан начнется в 2021 году.