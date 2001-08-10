Ремонт улицы Больничной стартовал в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске приступили к первому из трех этапов капитального ремонта улицы Больничной. Начальным участком ремонтных работ стал 250-метровый отрезок дороги: от перекрестка с проспектом Мира до поворота к Сахалинской областной клинической больнице. Администрация призывает автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Как напоминает пресс-служба администрации областного центра, в ходе капитального ремонта улицы Больничной планируется обновить более 12 тысяч кв. метров покрытия проезжей части. С двух сторон дороги будут обустроены тротуары и бордюры, а также установлено наружное освещение. Кроме того, увеличится количество полос примыкания с проспектом Мира. После завершения ремонтных работ их станет 4, что окажет положительный эффект на скорость транспортного потока, особенно в часы пик.
Помимо основных дорожных работ в задачи подрядчика также входит и замена инженерных сетей — водопровода, ливневой канализации, теплоснабжения. Также строители нанесут на проезжую часть разметку, установят дорожные знаки, смонтируют светофорную сигнализацию. Все работы будут проводиться поэтапно, во избежание полного перекрытия автомобильной дороги и сохранения движения.
Первый участок дороги планируют закончить к началу лета текущего года. Отметим, что временно проезд по данному участку ограничен. На время прохождения ремонтных работ общественный транспорт (маршруты №15 и 34) будет двигаться по ул. Авиационной.
Второй этап работ затронет 350-метровый участок улицы — от поворота на областную больницу до здания № 76. К его реконструкции подрядчик приступит, когда завершатся работы по асфальтированию, обустройству тротуаров и бордюров, а также ливневок на первом участке. Затем будет капитально отремонтирован последний участок — до ул. Ленина. Закончить капитальный ремонт улицы Больничной планируется в октябре 2020 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:32 18 Марта Сахалинцев с признаками ОРВИ и недавно приехавших будут проверять на коронавирус
12:34 18 Марта Дмитрий Смекалов возглавил сахалинское агентство по делам молодежи
14:34 19 Марта О завышенных ценах на продукты сахалинцев призывают сообщать в мэрию
16:42 19 Марта Новая партия медицинских масок поступила в аптеки и поликлиники Сахалина
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
12:04 6 Марта Лебедей могут увидеть сахалинцы у реки Цунай
15:42 5 Марта Метель окутает 2 района Курил
Выбор редакции
- 17:22 Вчера Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
- 16:12 Вчера Новую детскую областную больницу на Сахалине построят больше чем за 8 млрд рублей
- 12:34 Вчера В Сахалинскую область завезли дополнительную партию овощей, фруктов и мясной продукции
- 10:12 Вчера Сахалинские школьники с 26 марта будут учиться дистанционно
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:52 Вчера Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?