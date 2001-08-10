Ремонт улицы Больничной стартовал в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске приступили к первому из трех этапов капитального ремонта улицы Больничной. Начальным участком ремонтных работ стал 250-метровый отрезок дороги: от перекрестка с проспектом Мира до поворота к Сахалинской областной клинической больнице. Администрация призывает автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Как напоминает пресс-служба администрации областного центра, в ходе капитального ремонта улицы Больничной планируется обновить более 12 тысяч кв. метров покрытия проезжей части. С двух сторон дороги будут обустроены тротуары и бордюры, а также установлено наружное освещение. Кроме того, увеличится количество полос примыкания с проспектом Мира. После завершения ремонтных работ их станет 4, что окажет положительный эффект на скорость транспортного потока, особенно в часы пик.

Помимо основных дорожных работ в задачи подрядчика также входит и замена инженерных сетей — водопровода, ливневой канализации, теплоснабжения. Также строители нанесут на проезжую часть разметку, установят дорожные знаки, смонтируют светофорную сигнализацию. Все работы будут проводиться поэтапно, во избежание полного перекрытия автомобильной дороги и сохранения движения.

Первый участок дороги планируют закончить к началу лета текущего года. Отметим, что временно проезд по данному участку ограничен. На время прохождения ремонтных работ общественный транспорт (маршруты №15 и 34) будет двигаться по ул. Авиационной.

Второй этап работ затронет 350-метровый участок улицы — от поворота на областную больницу до здания № 76. К его реконструкции подрядчик приступит, когда завершатся работы по асфальтированию, обустройству тротуаров и бордюров, а также ливневок на первом участке. Затем будет капитально отремонтирован последний участок — до ул. Ленина. Закончить капитальный ремонт улицы Больничной планируется в октябре 2020 года.