Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2020
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16:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске отделения МФЦ будут принимать посетителей только по предварительной записи

Отделения МФЦ в Южно-Сахалинске начали прием по предварительной записи. Ограничения введены с 23 марта и связаны с усилением карантинных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

«Прием запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг от граждан будет осуществляться только по предварительной записи. Это касается всех отделений МФЦ, расположенных на территории Южно-Сахалинска», - сообщает пресс-служба правительства островного региона, 

Записаться можно на портале государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, официальном Интернет-сайте МФЦ или при личном обращении в отделение МФЦ. Выдавать документы будут в обычном режиме.

Ограничения не касаются районных отделений, поскольку там отсутствуют скопления людей и нет необходимости переводить учреждения на иной режим работы.

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