Заболевшим коронавирусом предпишут самогеолокацию

Для отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом, на основе данных геолокации от сотовых операторов, потребуется согласие каждого заболевшего либо изменения в законодательство, говорят эксперты. Формально избежать этих условий можно лишь в случае введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Похожие схемы уже работают в других странах, включая Китай и Бельгию. Об этом рассказывает "Коммерсантъ".

Предполагается, что медицинская информация заболевших будет передаваться операторам связи, которые по геолокации мобильного телефона смогут отследить людей, с которыми те контактировали. Это потребует отдельной правовой оценки, полагает представитель Центра компетенций по нормативному регулированию цифровой среды нацпрограммы «Цифровая экономика» Сергей Израйлит. Создать такую систему до 27 марта Минкомсвязи поручил премьер Михаил Мишустин.

По состоянию на 23 марта общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 438, увеличившись за сутки на 71 человека.

Сейчас использование геоданных мобильных телефонов и медицинская информация граждан охраняются законом о тайне связи и Конституцией, напоминает Сергей Израйлит. «Например, операторы связи не могут предоставлять геолокацию абонента за исключением ряда специальных случаев, к которым относится, например, расследование преступлений либо проведение контртеррористических операций», — отмечает он.

Технически организовать подобную систему возможно, уточнили “Ъ” в «МегаФоне». Но там согласны, что механизм реализации предлагаемого Минкомсвязью проекта «пока до конца не понятен, он может потребовать изменений в нормативном поле». В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») сообщили, что «прорабатывают задачу». В МТС и Tele2 отказались от комментариев. Так же поступили и в Минкомсвязи.

Предложенный правительством подход уже активно применяется в странах, где распространение вируса набрало внушительные обороты, например, в Китае, напоминает директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович.

В частности, в городе Вэньчжоу были отслежены по сотовым данным 3 тыс. посетителей магазина лапши, владельцы которого заразились вирусом.

Ведущие сотовые операторы Бельгии также уже передают полиции данные в случае необходимости отследить контакты лиц, заразившихся коронавирусом, сообщил 23 марта ТАСС со ссылкой на Le Soir. Легальным основанием для этого считается норма закона о доступе правоохранительных органов к сотовым данным для предотвращения угрозы общественной безопасности и жизни людей. В данном случае эпидемиологические риски приравниваются к террористической угрозе.

С одной стороны, сбор информации о передвижении и местонахождении без согласия незаконен, но при этом и в России законодательно установлена возможность ограничения прав и свобод гражданина, если это необходимо для защиты здоровья, прав и интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства, отмечает госпожа Орехович. Например, сейчас законом предусмотрено, что по решению суда может быть ограничено право граждан на неприкосновенность жилища или тайны переписки, указывает она.

В режиме ЧС передача данных о перемещениях заболевшего не будет считаться нарушением его прав, говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

«Если же такой режим не будет введен, то власти могут пойти по модели Израиля, где с заболевшего берется согласие об использовании его данных геолокации для предупреждения контактировавших с ним людей»,— считает он. Персональные данные тех, с кем контактировал заболевший, для их предупреждения не нужны, уверен аналитик, а если заболевшего нужно найти, в действие уже вступают нормативы оперативно-разыскной деятельности, по которым операторы также могут раскрывать геолокацию.