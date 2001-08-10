На Сахалине и Курилах превышен эпидпорог по ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ растет в одиннадцати районах Сахалинской области.

Как сообщают ТИА "Острова" в региональном управлении Роспотребнадзора, с 16 марта по 22 марта на островах зарегистрировано 5074 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидпорог по ОРВИ на Сахалине и Курилах превышен на 25,8%.

Увеличилось число подхвативших вирус в Корсаковском, Курильском, Невельском, Охинском, Северо-Курильском, Поронайском, Томаринском, Углегорском, Южно-Курильском, Холмском районах и Южно-Сахалинске. Основная масса заболевших - дети.

Также за прошедшую неделю зарегистрировано 55 случаев гриппа, в том числе среди детей - 36, лабораторно подтвержден вирус гриппа А (H3N2) 97,0% (гонконгский грипп), A (H1N1-2009) 3,6% (свиной грипп).

За неделю в островном регионе зарегистрировано 135 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ). 107 заболевших - дети, 59 из них посещают детские сады.

«Превышение среднеобластного показателя ОКИ зафиксировано на территории Охинского, Углегорского, Тымовского, Томаринского районов и Южно-Сахалинска», - сообщают в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в области за прошедшую неделю ветряной оспой заболели 119 человек. 59 их заболевших - дети, посещающие дошкольные учреждения.

Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.