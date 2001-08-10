В Невельских дошкольных учреждениях введено свободное посещение
Невельский отдел образования в соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территорию Сахалинской области, с 23 марта 2020 года и до особого распоряжения ввел свободное посещение дошкольных образовательных учреждений. Под свободным посещением воспитанниками ДОУ подразумевается право выбора родителей (законных представителей) воспитанников на посещение образовательной организации или пребывание воспитанников на домашнем режиме, сообщили ТИА "Острова" в администрации Невельска.
В случае принятия решения родителем (законным представителем) о посещении ребенком дошкольной образовательной организации дети принимаются строго в утреннее время согласно режиму дня воспитанников. При принятии решения родителями (законными представителями) о свободном посещении дошкольного образовательного учреждения необходимо в письменной форме уведомить руководителя ДОУ о периоде отсутствия ребенка в детском саду и сохранения места за ребенком в ДОУ. В этом случае за воспитанниками сохраняется место в ДОУ, родительская плата за услугу по присмотру и уходу за детьми взиматься не будет.
Дальнейшее посещение ребенком ДОУ после пребывания на домашнем режиме возможно только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными в соответствии с требованиями п. 11.3 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
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