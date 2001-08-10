Администрация Южно-Сахалинска временно прекращает личный прием граждан

Личный прием граждан временно прекращают в профильных структурах администрации Южно-Сахалинска. Заявления и обращения принимают теперь в режиме онлайн. Решение приняли в целях предупреждения распространения вирусных инфекций.

Подать заявления на предоставление муниципальных услуг горожане могут через портал госуслуг. Их полный перечень опубликован на официальном сайте мэрии. Также на главной странице городской администрации работают электронные сервисы "Прием обращений" и "WEB-приемная".

Кроме этого, свои вопросы и личные обращения жители могут оставлять в аккаунтах администрации Южно-Сахалинска в социальных сетях.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, за помощью можно обращаться на страницы Сергея Надсадина.

Информация о мерах предосторожности и недопущении распространения вирусных заболеваний размещена на сайте мэрии в разделе "Актуально".