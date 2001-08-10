Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2020
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13:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

У сахалинцев, контактировавших с предполагаемыми зараженными, коронавирус не обнаружен

У сахалинцев, контактировавших с предполагаемыми зараженными, коронавирус не обнаружен

У сахалинцев, которые контактировали с предполагаемыми зараженными, коронавирусная инфекция не обнаружена. Результаты экспресс-теста стали известны сегодня утром, 24 марта.

Как сообщили в областном Минздраве, для выявления заболевания медики взяли пробы у 80 человек в Южно-Сахалинске и 38 в Углегорске. Количество контактировавших определено в результате опросов и составления маршрутных карт.

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