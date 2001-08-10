Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2020
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Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Новую детскую областную больницу на Сахалине построят больше чем за 8 млрд рублей

Вскоре в Южно-Сахалинске начнется строительство областной детской больницы, сообщает RosTender.info.

Медицинское учреждение сможет разместить одновременно 300 юных пациентов, консультативно-диагностический центр рассчитан на 100 посещений в смену. Под строительство выделили участок на проспекте Мира, северо-западнее пересечения с улицей Больничная. 

Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области объявила тендер по выбору подрядчика. С победителем готовы заключить контракт на 8 млрд 257 млн рублей. Как ожидается, возведение медцентра займет 4 с половиной года, он откроется в 2024 году. 

Заявки от участников тендера принимают до 9 апреля, конкурсная комиссия назовет победителя 13 апреля.

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