Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области.

Так, задать вопросы о профилактике, диагностике и лечении коронавирусной инфекции можно по номерам горячей линии областного минздрава: 8 (800) 300-65-03 или 1-300 (добавочный 8).

Областное министерство образования запустило специальную горячую линию по дистанционному обучению: 8 (4242) 72-24-14.

Сахалинцы и курильчане старшего поколения могут обратиться по телефону: 8 (800) 201-00-99. Социальные работники и волонтеры готовы помочь пожилым людям с доставкой продуктов и лекарств, а также просто поговорить и поддержать во время длительного пребывания дома.

"Временно закрыта работа кружков и секция программы "Сахалинское долголетие", - отмечает губернатор Валерий Лимаренко. - От каждого сейчас требуется сознательность и дисциплина, отказ от риска ради своего здоровья и здоровья окружающих".