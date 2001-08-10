Тихоокеанское
информационное агентство
26 Марта 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Около 2 мнл рублей выделят на благоустройство ярмарочной зоны в Макарове

Около 2 мнл рублей выделят на благоустройство ярмарочной зоны в Макарове

Власти Макаровского района планируют облагородить ярмарочную зону, которая находится на привокзальной площади на улице Милютина в райцентре.

Как сообщается на сайте госзакупок, с наступлением тепла здесь будут выполнены работы по расширению границ участка торговли и обустройству тротуара. Также специалисты установят пять новых торговых павильонов.

Администрация округа готова выделить на эти цели 1 716 478 рублей. Прием заявок для участия в электронных торгах уже идет.

Подрядчика выберут 2 апреля. Строительные работы он должен будет выполнить в срок с 15 мая по 29 июня.

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