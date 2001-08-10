Тихоокеанское
информационное агентство
26 Марта 2020
Сегодня 10:57
77,79|84,15|27,67
Полуметровая волна подошла к берегам Северо-Курильска
11:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Больше 100 стихийных свалок планируют ликвидировать на Сахалине

Больше 100 стихийных свалок планируют ликвидировать на Сахалине

Сахалинский минлес и региональный оператор по обращению с отходами борются с незаконными свалками. Ведомства совместно собирают информацию о предприятиях, которые не заключили договоры на вывоз мусора и выбрасывают его на стихийные свалки. Таким организациям грозят штрафы – до 250 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток.  Об этом ТИА "Острова" сообщает пресс-служба правительства островного региона.

– Борьба со стихийными свалками сегодня разворачивается по всей области. Долгие годы эта проблема не решалась кардинально, справедливо вызывая серьезные нарекания жителей Это вопрос экологии, а следовательно – здоровья островитян. Большинство компаний, которые не заключили договоры на вывоз мусора, но при этом его генерируют, расположены в Южно-Сахалинске. Только с начала года их выявлено более 20. К нарушителям мы будем применять самые жесткие меры, – рассказал глава министерства лесного и охотничьего хозяйства Владимир Корнев.

В число недобросовестных организаций попал ряд магазинов, торговых центров и клининговых компаний. Предприятиям уже направлены предупреждения о том, что за нарушения закона им грозят крупные штрафы или приостановка деятельности. 

Как сообщают в региональном правительстве, с начала года в Сахалинской области ликвидировали 15 стихийных свалок. А всего до июля на островах планируют убрать более 100 таких полигонов. Наибольшее количество мест, куда отходы вывозят незаконно, выявили в Южно-Сахалинске, Углегорском и Макаровском районах. Собственникам и пользователям земельных участков направили требования о скорейшей ликвидации свалок.

Кроме того, на особом контроле – обращение строительных отходов. В островном регионе создали реестр объектов, на которых идут работы по возведению и сносу зданий. Он позволит отследить путь от образования мусора до его размещения и утилизации.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?