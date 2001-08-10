Больше 100 стихийных свалок планируют ликвидировать на Сахалине
Сахалинский минлес и региональный оператор по обращению с отходами борются с незаконными свалками. Ведомства совместно собирают информацию о предприятиях, которые не заключили договоры на вывоз мусора и выбрасывают его на стихийные свалки. Таким организациям грозят штрафы – до 250 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток. Об этом ТИА "Острова" сообщает пресс-служба правительства островного региона.
– Борьба со стихийными свалками сегодня разворачивается по всей области. Долгие годы эта проблема не решалась кардинально, справедливо вызывая серьезные нарекания жителей. Это вопрос экологии, а следовательно – здоровья островитян. Большинство компаний, которые не заключили договоры на вывоз мусора, но при этом его генерируют, расположены в Южно-Сахалинске. Только с начала года их выявлено более 20. К нарушителям мы будем применять самые жесткие меры, – рассказал глава министерства лесного и охотничьего хозяйства Владимир Корнев.
В число недобросовестных организаций попал ряд магазинов, торговых центров и клининговых компаний. Предприятиям уже направлены предупреждения о том, что за нарушения закона им грозят крупные штрафы или приостановка деятельности.
Как сообщают в региональном правительстве, с начала года в Сахалинской области ликвидировали 15 стихийных свалок. А всего до июля на островах планируют убрать более 100 таких полигонов. Наибольшее количество мест, куда отходы вывозят незаконно, выявили в Южно-Сахалинске, Углегорском и Макаровском районах. Собственникам и пользователям земельных участков направили требования о скорейшей ликвидации свалок.
Кроме того, на особом контроле – обращение строительных отходов. В островном регионе создали реестр объектов, на которых идут работы по возведению и сносу зданий. Он позволит отследить путь от образования мусора до его размещения и утилизации.
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