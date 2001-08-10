Тихоокеанское
информационное агентство
26 Марта 2020
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11:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пенсионеров Сахалинской области отправляют на карантин

Пенсионеров Сахалинской области отправляют на карантин

Чтобы оградить от коронавирусной инфекции жителей островного региона старше 65 лет, их будут обслуживать на дому.

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба правительства Сахалинской области, такое поручение вчера дал губернатор Валерий Лимаренко на совещании с участием руководителей органов власти и глав муниципальных образований.

Социальные работники и волонтеры помогут пенсионерам с доставкой продуктов, лекарств и решением других вопросов. Не выходя из дома, пожилые люди будут получать также и медицинскую помощь.

– В зоне особого риска – люди старшего поколения. Временно мы приостанавливаем работу кружков и секций «Сахалинского долголетия», – сказал глава региона. – До сих пор нам удавалось сберечь сахалинцев и курильчан от опасного заболевания. Необходимо принять все возможные меры, чтобы ситуация оставалась такой же и в дальнейшем.

Сахалинская область – один из немногих регионов России, где открылись пункты сдачи анализов на COVID-19. Первые в очереди – пациенты с ОРВИ, гриппом, пневмонией. Также на экспресс-диагностику отправляют островитян, которые в течение последнего месяца выезжали за границу, и людей, которые контактировали с теми, кто попал под подозрение на коронавирус.

– Сдать тест могут и сахалинцы, у кого проявляются особо тревожные и даже панические настроения, – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Сейчас под подозрением находятся двое сахалинцев, ожидаются результаты углубленного анализа из новосибирской лаборатории. У всех 118 человек, с кем они контактировали, экспресс-тест отрицательный.

Пациенты вместе с членами семей находятся в инфекционном отделении. В Долинской ЦРБ в резерве 200 коек, еще 80 – в кожно-венерологическом диспансере. 100 мест предусмотрено в лагере «Юный железнодорожник».

Отметим, что в островном регионе ввели режим повышенной готовности для профилактики коронавирусной инфекции. Действует запрет на все массовые мероприятия. Закрыли театры и государственные кинотеатры, отменили экскурсии в музеях.

Из областного бюджета выделили 60 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и защитных средств.

В островных детских садах действует режим свободного посещения. Школы и учреждения профессионального образования переходят на дистанционное обучение.

Руководителям бюджетных учреждений и собственникам бизнеса рекомендовали перейти на удаленный режим работы, а также ограничить своим сотрудникам поездки в отпуск и в командировки за границу. Валерий Лимаренко подчеркнул: руководители несут личную ответственность за дезинфекцию и проветривание помещений, они также должны контролировать состояние здоровья своих подчиненных.

Задать вопросы о профилактике, диагностике и лечении коронавирусной инфекции можно по номерам горячей линии регионального минздрава: 8(800)300-65-03 или 1-300 (добавочный 8).

Областное министерство образования запустило специальную горячую линию по дистанционному обучению: 8(4242)72-24-14.

Сахалинцы и курильчане старшего поколения могут обратиться к социальным работникам по телефону: 8(800)201-00-99.

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