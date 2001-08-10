Пенсионеров Сахалинской области отправляют на карантин
Чтобы оградить от коронавирусной инфекции жителей островного региона старше 65 лет, их будут обслуживать на дому.
Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба правительства Сахалинской области, такое поручение вчера дал губернатор Валерий Лимаренко на совещании с участием руководителей органов власти и глав муниципальных образований.
Социальные работники и волонтеры помогут пенсионерам с доставкой продуктов, лекарств и решением других вопросов. Не выходя из дома, пожилые люди будут получать также и медицинскую помощь.
– В зоне особого риска – люди старшего поколения. Временно мы приостанавливаем работу кружков и секций «Сахалинского долголетия», – сказал глава региона. – До сих пор нам удавалось сберечь сахалинцев и курильчан от опасного заболевания. Необходимо принять все возможные меры, чтобы ситуация оставалась такой же и в дальнейшем.
Сахалинская область – один из немногих регионов России, где открылись пункты сдачи анализов на COVID-19. Первые в очереди – пациенты с ОРВИ, гриппом, пневмонией. Также на экспресс-диагностику отправляют островитян, которые в течение последнего месяца выезжали за границу, и людей, которые контактировали с теми, кто попал под подозрение на коронавирус.
– Сдать тест могут и сахалинцы, у кого проявляются особо тревожные и даже панические настроения, – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.
Сейчас под подозрением находятся двое сахалинцев, ожидаются результаты углубленного анализа из новосибирской лаборатории. У всех 118 человек, с кем они контактировали, экспресс-тест отрицательный.
Пациенты вместе с членами семей находятся в инфекционном отделении. В Долинской ЦРБ в резерве 200 коек, еще 80 – в кожно-венерологическом диспансере. 100 мест предусмотрено в лагере «Юный железнодорожник».
Отметим, что в островном регионе ввели режим повышенной готовности для профилактики коронавирусной инфекции. Действует запрет на все массовые мероприятия. Закрыли театры и государственные кинотеатры, отменили экскурсии в музеях.
Из областного бюджета выделили 60 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и защитных средств.
В островных детских садах действует режим свободного посещения. Школы и учреждения профессионального образования переходят на дистанционное обучение.
Руководителям бюджетных учреждений и собственникам бизнеса рекомендовали перейти на удаленный режим работы, а также ограничить своим сотрудникам поездки в отпуск и в командировки за границу. Валерий Лимаренко подчеркнул: руководители несут личную ответственность за дезинфекцию и проветривание помещений, они также должны контролировать состояние здоровья своих подчиненных.
Задать вопросы о профилактике, диагностике и лечении коронавирусной инфекции можно по номерам горячей линии регионального минздрава: 8(800)300-65-03 или 1-300 (добавочный 8).
Областное министерство образования запустило специальную горячую линию по дистанционному обучению: 8(4242)72-24-14.
Сахалинцы и курильчане старшего поколения могут обратиться к социальным работникам по телефону: 8(800)201-00-99.
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