Правительство РФ обязало Сахалин закрыть кинотеатры и запретить курить кальяны

Правительство РФ подготовило расширенный пакет мер по профилактике распространения COVID-19 в России. Перечень опубликован на официальном сайте Правительства. Органам исполнительной власти всех субъектов РФ поручили приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Также правительство обязало регионы ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

Контроль за исполнением поручений (в случае их введения)возложили на Роспотребнадзор и органы исполнительной власти субъектов.

Кроме того, Роспотребнадзору совместно с Минпромторгом России необходимо проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции.