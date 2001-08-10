Правительство РФ обязало Сахалин закрыть кинотеатры и запретить курить кальяны
Правительство РФ подготовило расширенный пакет мер по профилактике распространения COVID-19 в России. Перечень опубликован на официальном сайте Правительства. Органам исполнительной власти всех субъектов РФ поручили приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Также правительство обязало регионы ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.
Контроль за исполнением поручений (в случае их введения)возложили на Роспотребнадзор и органы исполнительной власти субъектов.
Кроме того, Роспотребнадзору совместно с Минпромторгом России необходимо проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:34 19 Марта О завышенных ценах на продукты сахалинцев призывают сообщать в мэрию
16:42 19 Марта Новая партия медицинских масок поступила в аптеки и поликлиники Сахалина
15:12 19 Марта Четыре новых моста появится в Южно-Сахалинске
15:02 20 Марта На Сахалин вновь обрушится метель
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
12:04 6 Марта Лебедей могут увидеть сахалинцы у реки Цунай
15:42 5 Марта Метель окутает 2 района Курил
Выбор редакции
- 17:22 24 Марта Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
- 16:12 24 Марта Новую детскую областную больницу на Сахалине построят больше чем за 8 млрд рублей
- 12:34 24 Марта В Сахалинскую область завезли дополнительную партию овощей, фруктов и мясной продукции
- 10:12 24 Марта Сахалинские школьники с 26 марта будут учиться дистанционно
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?