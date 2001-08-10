Администрация Томари будет штрафовать жителей за неправильную парковку

С приближением весны приходит проблема размещения транспорта жителей на зеленых зонах и тротуарах. Административная комиссия Томари будет проводить рейды и фиксировать нарушения. За них автомобилистам придется заплатить штраф.

Мэрия района напоминает автомобилистам, что на территории области действует закон, который запрещает размещать транспорт на газонах, палисадниках, цветниках, пешеходных дорожках, а также детских и спортивных площадках.

За такие нарушения водитель может получить штраф в размере от 1000 до 5000 рублей, если владелец физическое лицо. От пяти, до десяти тысяч – должностное лицо и от 15 до 50 тысяч варьируется размер штрафа для юридических лиц.

Для профилактики подобных нарушений в населенных пунктах муниципалитета будут регулярно проводиться рейды. Кроме того, житель, обнаруживший автомобиль на газоне может сам зафиксировать нарушение и обратиться в административную комиссию. Для этого ему необходимо сделать фотографию автомобиля с четко различимым номером регистрационного знака на газоне или в другом запрещенном для стоянки месте. После чего человеку необходимо отправить фото с указанием точного времени, даты и места любым удобным способом: