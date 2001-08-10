Тихоокеанское
информационное агентство
26 Марта 2020
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Полуметровая волна подошла к берегам Северо-Курильска
14:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Холодную воду отключат в 11 микрорайоне Южно-Сахалинска

Холодную воду отключат в 11 микрорайоне Южно-Сахалинска

Без холодной воды временно останется 11-й микрорайон Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии областного центра, причина отключения - ремонтные работы на сети водопровода.

Воды не будет 26 марта с 10:00 до 18:00.

Телефон диспетчерской водоканала: 72-32-40.

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