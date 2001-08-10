Тихоокеанское
информационное агентство
26 Марта 2020
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14:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский Минфин временно не будет принимать граждан

Личный прием граждан временно прекращается в министерстве финансов Сахалинской области. Решение принято в целях реализации мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. 

В связи с этим, Минфин рекомендует островитянам направлять свои обращения в письменной форме. Адрес для отправки обращений: Коммунистический проспект, 32, Южно-Сахалинск, 693009. 

Информацию о возобновлении приема разместят дополнительно на официальном сайте ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что мэрия областного центра и "Сахалинэнерго" временно прекратили личный прием граждан.

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