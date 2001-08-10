Тихоокеанское
информационное агентство
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15:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жительницу Томари поздравили с 90-летием

Жительницу Томари поздравили с 90-летием

Одна из самых старших жительниц Томари Нина Николаевна Журавлева отметила свой 90-ый день рождения. С юбилеем долгожительницу поздравили представители администрации, собрания и социальной защиты.

Нина Николаевна по образованию финансист, но по призванию мастер швейного дела. В далеком 1949 году, она вместе с супругом перебралась на Сахалин в Томари. Вслед за мужем, она пожила во многих уголках острова. И,  в конце концов, судьба вернула супругов в Томари. Уже здесь Нина Николаевна устроилась на швейную фабрику, где и проработала вплоть до 1992 года, рассказывают в администрации района.

В своем почтенном возрасте именинница чувствует себя вполне хорошо. Её любимое хобби – чтение книг. «Читает много, гораздо больше меня» - смеется дочь долгожительницы Елена Алексеевна.

Свой юбилей Нина Николаевна Журавлева будет праздновать с размахом и в окружении многочисленных потомков. 

- Я очень богатая (много внуков прим. автора) бабушка и никто меня не забывает, вот в субботу все соберемся и будем отмечать юбилей – поделилась Нина Николаевна. 

У долгожительницы, стоит отметить, трое детей, пятеро внуков, десять правнуков и даже двое праправнуков.

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