В Сахалинской области ЗАГС ввел ограничения для профилактики коронавируса
В Сахалинской области ЗАГС ввел ограничения для профилактики коронавируса. Прием граждан ведется через портал Госулуг или по предварительной записи по телефонам органов ЗАГС Сахалинской области. Контакты представлены на официальном сайте агентства.
Прием граждан назначается на вторник, четверг или пятницу – по предварительной записи. В субботу проходят регистрации браков. Агентство рекомендует молодоженам ограничить количество приглашенных. Те бракосочетания, даты которых были назначены ранее, состоятся в указанные дни.
За получением повторных свидетельств и справок жители островного региона могут обратиться также в МФЦ, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах, в органах ЗАГС временно не будут проводиться торжественные мероприятия – чествования юбиляров супружеской жизни, вручения свидетельств о рождении, а также экскурсии и дни открытых дверей.
Такой режим работы будет действовать до особого распоряжения.
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