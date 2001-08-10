Комиссионное обследование на месте определило причины жалоб жителей села Озерск

Комиссия в составе представителей Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области, государственной жилищной инспекции, а также ресурсоснабжающей организации выехали в село Озерское Корсаковского городского округа, чтобы на месте разобраться с жалобами жителей дома №64 по улице Центральной.

Как сообщил ТИА "Острова" и.о. руководителя регионального оператора Дмитрий Зайцев, после комплексного капремонта домов села в 2018 году представители Фонда не раз выезжали на отремонтированные объекты с целью определения причины массового «недотопа» многоквартирных домов улицы Центральной. Главное и справедливое недовольство людей вызывает не допустимо низкая температура в квартирах. Администрация Корсаковского городского округа считает, что причина сложившейся ситуации - это качество проведенного капремонта.

Как и в первый визит представителей комиссии, система теплоснабжения ул. Центральной села Озерское по результатам обследования характеризуется статическим состоянием: одинаковое давление наблюдается на подаче и обратке – отсутствие обязательного перепада. Другими словами теплоноситель не циркулирует по теплотрассе. Данная ситуация усугубляется ненормативной температурой теплоносителя и регулярными выключениями электричества, вследствие чего, происходит газообразование в стоячем теплоносителе, система «завоздушивается», в итоге нарушается гидравлический режим теплоснабжения всего населенного пункта. Причиной массовых «недотопов» является отсутствие циркуляции теплоносителя в центральной теплотрассе, что находится в прямом ведении администрации муниципального образования.

Во время предыдущего визита в село Озерское главным государственным инспектором жилищной инспекции было оформлено органам местного самоуправления предписание об устранении нарушений системы теплоснабжения. На этот раз районным властям повторно направлен аналогичный документ с тем же требованием, чтобы параметры системы были доведены до норматива. 30 марта 2020 г. по факту не исполнения первого предписания назначена административная комиссия. «Муниципальному образованию необходимо надлежащим образом контролировать и эксплуатировать вверенное ей имущество, а не перекладывать свои обязательства на других», - заключил Д.Зайцев.