Комиссионное обследование на месте определило причины жалоб жителей села Озерск
Комиссия в составе представителей Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области, государственной жилищной инспекции, а также ресурсоснабжающей организации выехали в село Озерское Корсаковского городского округа, чтобы на месте разобраться с жалобами жителей дома №64 по улице Центральной.
Как сообщил ТИА "Острова" и.о. руководителя регионального оператора Дмитрий Зайцев, после комплексного капремонта домов села в 2018 году представители Фонда не раз выезжали на отремонтированные объекты с целью определения причины массового «недотопа» многоквартирных домов улицы Центральной. Главное и справедливое недовольство людей вызывает не допустимо низкая температура в квартирах. Администрация Корсаковского городского округа считает, что причина сложившейся ситуации - это качество проведенного капремонта.
Как и в первый визит представителей комиссии, система теплоснабжения ул. Центральной села Озерское по результатам обследования характеризуется статическим состоянием: одинаковое давление наблюдается на подаче и обратке – отсутствие обязательного перепада. Другими словами теплоноситель не циркулирует по теплотрассе. Данная ситуация усугубляется ненормативной температурой теплоносителя и регулярными выключениями электричества, вследствие чего, происходит газообразование в стоячем теплоносителе, система «завоздушивается», в итоге нарушается гидравлический режим теплоснабжения всего населенного пункта. Причиной массовых «недотопов» является отсутствие циркуляции теплоносителя в центральной теплотрассе, что находится в прямом ведении администрации муниципального образования.
Во время предыдущего визита в село Озерское главным государственным инспектором жилищной инспекции было оформлено органам местного самоуправления предписание об устранении нарушений системы теплоснабжения. На этот раз районным властям повторно направлен аналогичный документ с тем же требованием, чтобы параметры системы были доведены до норматива. 30 марта 2020 г. по факту не исполнения первого предписания назначена административная комиссия. «Муниципальному образованию необходимо надлежащим образом контролировать и эксплуатировать вверенное ей имущество, а не перекладывать свои обязательства на других», - заключил Д.Зайцев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:34 19 Марта О завышенных ценах на продукты сахалинцев призывают сообщать в мэрию
16:42 19 Марта Новая партия медицинских масок поступила в аптеки и поликлиники Сахалина
15:12 19 Марта Четыре новых моста появится в Южно-Сахалинске
15:02 20 Марта На Сахалин вновь обрушится метель
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
12:04 6 Марта Лебедей могут увидеть сахалинцы у реки Цунай
15:42 5 Марта Метель окутает 2 района Курил
Выбор редакции
- 17:22 24 Марта Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
- 16:12 24 Марта Новую детскую областную больницу на Сахалине построят больше чем за 8 млрд рублей
- 12:34 24 Марта В Сахалинскую область завезли дополнительную партию овощей, фруктов и мясной продукции
- 10:12 24 Марта Сахалинские школьники с 26 марта будут учиться дистанционно
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?