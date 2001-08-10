Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Школы Поронайского городского округа готовятся к обучению в дистанционном режиме

Школы Поронайского городского округа готовятся к обучению в дистанционном режиме

С 26 марта образовательный процесс в школах Поронайского района будет организован в дистанционном режиме, сообщили в администрации округа. Сейчас выстраивается процесс по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

На период обучения в данном режиме для школьников, родителей и педагогов главным инструментом становится уже знакомая всем платформа «Сетевой город. Образование». Сейчас электронный дневник будет основным коммуникационным каналом для осуществления информирования детей, родителей. Здесь будут прикрепляться обучающие материалы для самостоятельного обучения, даваться ссылки на ресурсы с видеоуроками, практическими занятиями, тестами и контрольными. 

По всем вопросам родители и педагоги могут обращаться в Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа по телефонам: 4-23-19; 5-60-01 (доб. 200), 5-07-49.

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