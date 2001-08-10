Белая вернулась с зимовки на Курилы

Приход весны знаменуется возвращением птиц к месту гнездования. На Кунашире одной из знаковых птиц является японский журавль, прибытие которого на остров говорит о наступлении фенологического подсезона "Предвесенье".



2020 год объявлен Международным фондом охраны журавлей и Рабочей группой по журавлям Евразии – Всемирным годом Журавля. К этой масштабной акции присоединился Всемирный фонд дикой природы (WWF). Союз охраны птиц России выбрал серого журавля птицей 2020 года в России.



В мире встречаются 15 видов журавлей. Из семи видов журавлей, обитающих в России, на южных Курильских островах можно встретить представителей островной популяции японского (уссурийского) журавля (Grus japonensis). На территории острова Кунашир, по данным сотрудников заповедника «Курильский», гнездятся 5 пар этих редких красивых птиц, еще 3-4 пары встречаются на островах Малой Курильской гряды в заказнике «Малые Курилы».



Обычно японские журавли прилетают на Кунашир в марте - начале апреля. Конкретные даты прилета птиц зависят от погодных условий.



В этом году первую пару журавлей госинспектора заповедника встретили 12 марта на реке Серноводка. 16 марта еще одну пару птиц видели в районе озера Алигер на охотоморской стороне острова, а 19 марта во время орнитологических учетов на полуострове Весловский, к большой радости сотрудников заповедника, была встречена Белая с партнером.



Белая - самка японского журавля была окольцована в мае 2017 года. Кроме колец был установлен GPS-GSM логгер, благодаря которому уже три года орнитологи могут постоянно отслеживать перемещение птицы. Белая регулярно улетает на зимовку в Японию на остров Хоккайдо (район Бецукай), и каждую весну возвращается «домой», чтобы вывести потомство. В 2018 году сотрудники заповедника окольцевали ее птенца,

который получил имя Грин (по цвету кольца). Его уже не раз встречали на о. Хоккайдо с группой других журавлей. В 2019 году у пары было два птенца. И вот пара снова вернулась. Мы надеемся, что и в этом году журавлиная семья вновь благополучно вырастит свое потомство.



Следует отметить, что журавли особенно уязвимы в период выведения птенцов (апрель-июнь). Насиживание продолжается 29-31 день. Беспокойство птиц в этот период может привести к разорению кладки или гибели птенцов.



Сотрудники заповедника осуществляют мониторинг за гнездованием японских журавлей на Южных Курилах. Особое внимание уделяется охране мест гнездования птиц в весенне-летний сезон. Успешность размножения японских журавлей на Кунашире очень низкая, возможно, из-за большого числа хищников: орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), черной (Corvus corone) и большеклювой (Corvus macrorhynchos) ворон и собак из

близлежащих поселков. Но основную угрозу представляют антропогенные факторы.



В соответствии с Режимом охранной зоны заповедника «Курильский» (утверждено решением Сахалинского облисполкома от 15.10.82 г. № 361, приложение №3) и на основании Закона о Красной книге Сахалинской области: ограничивается деятельность, которая может оказать отрицательное воздействие на охраняемые в государственном заповеднике природные объекты, в т.ч. виды, занесенные в Красную книгу. Именно поэтому в районе полуострова Весловский, где постоянно гнездится несколько пар журавлей, с 15 апреля по 30 июня для организаций, производящих работы в обозначенном районе, вводится «режим тишины». За нарушение режима охранной зоны заповедника виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствие со статьей 8.39. Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, максимально возможное наказание - штраф до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения или без таковой.



Местных жителей и гостей острова убедительно просим, увидев журавлей, любоваться этими прекрасными птицами издалека. Не беспокойте птиц, пытаясь подходить к ним близко. И, тем более, недопустимо преследовать журавлей, чтобы сфотографировать или с какой-либо другой целью. Давайте вместе сохраним редких птиц!!!





Японский журавль (Grus japonensis) – занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красный список МСОП, Красные книги Сахалинской области, Приморского края, Хабаровского края, Камчатки, Азии, Японии, Кореи. Выделяют две основные группы: материковую, перелетную популяцию, обитающую на Дальнем Востоке России - у реки Амур, на границе с Монголией и в Китае, и островную популяцию, представители которой обитают на японском острове Хоккайдо и на юге Курильской гряды. Остров Кунашир находится на северо-восточной границе ареала этого вида.