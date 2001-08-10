300 тысяч медицинских масок доставят на Сахалин на следующей неделе
Одноразовые и многоразовые изделия направят в государственные аптеки островов. Кроме того, теперь индивидуальные средства защиты будут доставлять на Сахалин еженедельно – соответствующей договоренности региональные власти достигли с производителем масок, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.
Такая информация прозвучала в ходе заседания санитарно-противоэпидемической подкомиссии комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Сахалинской области. Совещание провел губернатор Валерий Лимаренко.
– Мы предприняли все необходимые меры, чтобы обеспечить сахалинцев и курильчан масками. Конечно, следует помнить, что они в первую очередь нужны заболевшим, чтобы не заражать окружающих. Поэтому пациентам островных лечебных учреждений изделия предоставляются бесплатно. Все остальные, при желании, могут купить средства защиты в государственной аптечной сети, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Также сейчас прорабатывается вопрос о продаже масок в супермаркетах. Это было бы удобно.
Сегодня в продаже на Сахалине и Курилах находятся около 50 тысяч медицинских масок. Список аптек, где их можно найти, размещен на сайте: https://sakhapteka.ru/.
Новую партию изделий доставят на Сахалин в начале следующей недели. В неё войдут 200 тысяч одноразовых и 100 тысяч многоразовых средств защиты.
– Чтобы исключить спекуляции, в одни руки будем отпускать 10 одноразовых и 5 многоразовых масок. Кроме того, теперь изделия будут приходить на остров еженедельно. Минимальный размер партии – 120 тысяч штук, – отметила Инна Гребенева, директор ГУ ОТП «Фармация». – Одновременно с масками на Сахалин доставят около 2 тонн антисептического средства.
Отметим, неделю назад в аптеки и поликлиники островов поступили 400 тысяч медицинских изделий.
Следует помнить, что маска снижает риск заражения, но не обеспечивает абсолютной защиты. Здоровому человеку она нужна только, если он контактирует с больным, а также в местах массового скопления людей. В остальных случаях нужно соблюдать простые правила: регулярно мыть руки, минимизировать контакт с другими людьми, уменьшить посещения людных мест, проводить регулярную влажную уборку помещений.
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