Коронавирусная инфекция не подтвердилась у двух сахалинцев
Официальные результаты двух сахалинцев с подозрением на коронавирусную инфекцию пришли с отрицательными результатами. Такую информацию сегодня, 26 марта, подтвердил областной Минздрав.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе правительства Сахалинской области, документы с результатами углубленного анализа доставили в регион из новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ранее туда отправили биологический материал двух островитян для установления точного диагноза.
– Для нас это хорошие новости. Значит, мы делаем верные шаги в профилактике коронавируса. И не следует останавливаться, снижать бдительность. Речь идёт о здоровье сахалинцев и курильчан, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Сейчас важно предпринимать своевременные и решительные меры, – отметил Валерий Лимаренко.
Напомним, Сахалинская область – один из немногих регионов России, где открылись пункты сдачи анализов на COVID-19. Первые в очереди – пациенты с ОРВИ, гриппом, пневмонией. Также на экспресс-диагностику отправляют островитян, которые в течение последнего месяца выезжали за границу или контактировали с теми, кто попал под подозрение на коронавирус.
Людей, у которых предполагают опасное заболевание, направляют в инфекционные отделения. В Долинской ЦРБ в резерве 200 коек, еще 80 – в кожно-венерологическом диспансере. 100 мест предусмотрено в лагере «Юный железнодорожник».
Отметим, что в островном регионе ввели режим повышенной готовности для профилактики коронавирусной инфекции. Действует запрет на все массовые мероприятия. Закрыты театры и государственные кинотеатры, отменены экскурсии в музеях.
Из областного бюджета выделили 60 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и защитных средств. В частности, на следующей неделе на Сахалин доставят крупную партию медицинских масок – 300 тысяч штук. Одноразовые и многоразовые изделия направят в государственные аптеки островов.
В островных детских садах действует режим свободного посещения. Школы и учреждения профессионального образования переходят на дистанционное обучение.
Руководителям бюджетных учреждений и собственникам бизнеса рекомендовали перейти на удаленный режим работы, а также ограничить своим сотрудникам поездки в отпуск и в командировки за границу.
Задать вопросы о профилактике, диагностике и лечении коронавирусной инфекции можно по номерам горячей линии регионального минздрава: 8(800)300-65-03 или 1-300 (добавочный 8).
Областное министерство образования запустило специальную горячую линию по дистанционному обучению: 8(4242)72-24-14.
Сахалинцы и курильчане старшего поколения могут обратиться к социальным работникам по телефону: 8(800)201-00-99.
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