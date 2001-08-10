Коронавирусная инфекция не подтвердилась у двух сахалинцев

Официальные результаты двух сахалинцев с подозрением на коронавирусную инфекцию пришли с отрицательными результатами. Такую информацию сегодня, 26 марта, подтвердил областной Минздрав.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе правительства Сахалинской области, документы с результатами углубленного анализа доставили в регион из новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ранее туда отправили биологический материал двух островитян для установления точного диагноза.

– Для нас это хорошие новости. Значит, мы делаем верные шаги в профилактике коронавируса. И не следует останавливаться, снижать бдительность. Речь идёт о здоровье сахалинцев и курильчан, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Сейчас важно предпринимать своевременные и решительные меры, – отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, Сахалинская область – один из немногих регионов России, где открылись пункты сдачи анализов на COVID-19. Первые в очереди – пациенты с ОРВИ, гриппом, пневмонией. Также на экспресс-диагностику отправляют островитян, которые в течение последнего месяца выезжали за границу или контактировали с теми, кто попал под подозрение на коронавирус.

Людей, у которых предполагают опасное заболевание, направляют в инфекционные отделения. В Долинской ЦРБ в резерве 200 коек, еще 80 – в кожно-венерологическом диспансере. 100 мест предусмотрено в лагере «Юный железнодорожник».

Отметим, что в островном регионе ввели режим повышенной готовности для профилактики коронавирусной инфекции. Действует запрет на все массовые мероприятия. Закрыты театры и государственные кинотеатры, отменены экскурсии в музеях.

Из областного бюджета выделили 60 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и защитных средств. В частности, на следующей неделе на Сахалин доставят крупную партию медицинских масок – 300 тысяч штук. Одноразовые и многоразовые изделия направят в государственные аптеки островов.

В островных детских садах действует режим свободного посещения. Школы и учреждения профессионального образования переходят на дистанционное обучение.

Руководителям бюджетных учреждений и собственникам бизнеса рекомендовали перейти на удаленный режим работы, а также ограничить своим сотрудникам поездки в отпуск и в командировки за границу.

Задать вопросы о профилактике, диагностике и лечении коронавирусной инфекции можно по номерам горячей линии регионального минздрава: 8(800)300-65-03 или 1-300 (добавочный 8).

Областное министерство образования запустило специальную горячую линию по дистанционному обучению: 8(4242)72-24-14.

Сахалинцы и курильчане старшего поколения могут обратиться к социальным работникам по телефону: 8(800)201-00-99.