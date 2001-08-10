Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2020
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12:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Японию и Корею смогут улететь только иностранные граждане

В Японию и Корею смогут улететь только иностранные граждане

«Аврора» будет перевозить по 30 апреля из Южно-Сахалинск в Корею и из областного центра в Японию только граждан иностранных государств. С территории Кореи и Японии в Россию – только граждан РФ. Та же схема перевозки действует и в отношении трансферных пассажиров: из России на вылет допускаются все иностранные граждане, в Россию - только граждане РФ.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании «Аврора», пассажиры с купленными авиабилетами вправе рассчитывать на возврат их стоимости. Для этого необходимо обратиться в ту организацию, где билет был куплен.

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